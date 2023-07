Coldplay live 2024: Termine, Tickets, Vorverkauf

Coldplay kommen 2024 auf Tournee durch Deutschland und Österreich. Ab sofort kann man sich auf Coldplay.com für den Pre-Sale registrieren. Der Pre-Sale für Düsseldorf, München und Wien beginnt am 25. Juli um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 28. Juli um 10 Uhr.

Coldplay – Music Of The Spheres World Tour

Sa. 20.07.2024 Düsseldorf Merkur Spiel-Arena

So. 21.07.2024 Düsseldorf Merkur Spiel-Arena

Do. 15.08.2024 München Olympiastadion

Sa. 17.08.2024 München Olympiastadion

Mi. 21.08.2024 Wien Ernst-Happel-Stadion

Do. 22.08.2024 Wien Ernst-Happel-Stadion

Deutschland

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 26.07.23, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 27.07.23, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Österreich

Ticketmaster Presale:

Do., 27.07.23, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.at/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart

Fr., 28.07.23, 10:00 Uhr

Der 1972 veröffentlichte Song „Rocket Man“ gehört wohl zu den bekanntesten Liedern von Elton John. Nun coverten Coldplay das Stück des Briten während eines Live-Sets.

Am Samstag (8. Juli) gab Elton John das allerletztes Konzert im Rahmen seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Abschiedstournee. Mit den Worten „This is it!“ (auf Deutsch: „Das war’s!“) verabschiedete sich der 76-Jährige von seinem Publikum in der Tele2 Arena in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Etwa zur gleichen Zeit traten auch Coldplay in Schweden auf – nämlich im gut 500 Kilometer entfernen Göteborg. Und so ließ es sich Coldplay-Sänger Chris Martin nicht nehmen, seinem Landsmann wenigstes per Videoschalte musikalische Grüße zu schicken.

So gab es bei beiden Shows große Videoleinwände, auf denen jeweils der andere Künstler zu sehen war. Chris Martin richtete in der Live-Übertragung feierliche Worte – auch im Namen anderer von ihm inspirierter Musiker – an Elton John: „Von all den Bands und Artists, denen du geholfen und inspiriert hast: Wir alle lieben dich so sehr.“ Und weiter: „Wir sind so dankbar für alles, was du auch für die ‚AIDS Foundation‘ getan hast und auch dafür dankbar, wie freundlich du immer zu allen warst.“

Danach coverte Martin mit seiner Band „Rocket Man“. Seht hier die Live-Version davon:

Eine neue Studie zeigt, wie viel ein gesungenes Wort von den Top-Künstler:innen der Jahre 2022/23 wert ist: Die Ergebnisse, die das amerikanisches Unternehmen „American Casino Guide“ herausgefunden hat, zeigen, dass Sängerin Adele ganz oben liegt und im Durchschnitt fast 26.567 Euro pro Wort verdient. Jedes Wort ihres Hits „Someone Like You“ wird mit rund 167.023 Euro bewertet. Coldplay und Billie Eilish liegen auf dem zweiten und dritten Platz.

Das US-Unternehmen AmericanCasinoGuide.com hat die Studie durchgeführt, um zu ermitteln, welche der 50 bestverdienenden Musiker:innen das meiste Geld pro Wort verdienen. Die Analyse wurde für die Top 10 der beliebtesten Songs auf Spotify für jeden Artist durchgeführt, da die Anzahl der Streams nur für diese Songs veröffentlicht wird.

Coldplay und Billie Eilish auf dem zweiten und dritten Platz

Coldplay verdienen im Durchschnitt etwa 20.490 Euro pro Wort. „The Scientist“ bringt 29.987 Euro pro Wort ein.

Billie Eilish verdient im Durchschnitt 16.311 Euro pro Wort. Der Song „Lovely“, bei dem sie mit dem Sänger Khalid zusammengearbeitet hat, wurde über 2,2 Millionen Mal auf Spotify gestreamt und bringt ihr 43.690 Euro pro Wort ein.

Auf dem vierten Platz liegt der amerikanische Sänger und Rapper Post Malone, der im Durchschnitt 15.052 Euro pro Wort verdient. Im Jahr 2018 hat Post Malone mit Swae Lee zusammengearbeitet und den Song „Sunflower“ veröffentlicht – der Song, der dem Künstler laut der Studie das meiste Geld einbringt, nämlich 32.146 Euro pro Wort.

Der kanadische Sänger Abel Makkonen Tesfaye, auch bekannt als The Weeknd, liegt auf dem fünften Platz und verdient im Durchschnitt 14.813 Euro pro Wort. Wenn es um den profitabelsten Song des Sängers aus den Top 10 auf Spotify geht, dann ist es „Blinding Lights“: Ein Wort aus dem Song brachte dem Künstler rund 49.592 Euro ein.

Die Top 10: Harry Styles bis Justin Bieber

Auf dem sechsten Platz liegt Harry Styles. Der Sänger verdient im Durchschnitt pro Wort 14,664 Euro. Jedes Wort in „Watermelon Sugar“ bringt ihm etwa 34,299 Euro.

7. Imagine Dragons: im Durchschnitt 14,038 Euro pro Wort. „Thunder“ bringt 27,391 Euro pro Wort.

8. Ed Sheeran: im Durchschnitt 13,958 Euro pro Wort. „Perfect“ bringt 30,513 Euro pro Wort.

9. Sam Smith: im Durchschnitt 13,913 pro Wort. „Stay With Me“ bringt 38,888 Euro pro Wort.

10. Justin Bieber: im Durchschnitt 13,462 pro Wort. „Bad Guy (Cover)“ bringt 28,748 Euro pro Wort.

Coldplay haben ihr neues Album „Moon Music“ angekündigt. Die Band ist dabei, die Aufnahmen dafür abzuschließen. Die Platte werde der zweite Teil der im Jahr 2021 veröffentlichten Platte „Music of the Spheres“, kündigte die Band an.

Einen Erscheinungstermin für „Moon Music“ gibt es bisher noch nicht. Sänger Chris Martin sagte in einem Interview, es werde noch etwas dauern, bis „Moon Music“ veröffentlicht wird. Er deutete jedoch an, dass die Band erste Songs möglicherweise auf ihrer Welt-Tournee spielen könnte. Diese führt sie auch nach Europa und Großbritannien. Termine für Deutschland wurden bisher nicht bekannt gegeben. Unsere Eindrücke vom Konzert im Berliner Olympiastadion im Juli 2022 gibt es hier.

Coldplay veröffentlichten ihr erstes Debütalbum „Parachutes“ im Jahr 2000. „Moon Music“ ist ihre zehntes Studioalbum. Im letzten Jahr gab die Gruppe bekannt, sie werde nur noch bis zum Jahr 2025 Platten veröffentlichen. Sie wolle jedoch „keine Zeit verschwenden, und in diesem Zeitfenster neues Material aufzunehmen“. Im Juli brauchte die Formation ihre jüngste Single „Biutyful“ heraus.