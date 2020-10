AC/DC: So klingt der neue Song „Shot In The Dark“

Foto: Getty Images for Coachella, Karl Walter. All rights reserved.

Nach ersten Social-Media-Aktivitäten, die das Comeback von AC/DC verdeutlichten, und einer Bestätigung des neuen (alten) Line-Ups (mit Brian Johnson und Phil Rudd) gibt es nun neue Musik der Hard-Rock-Veteranen zu hören.

Am Donnerstagabend (01. Oktober) teilten AC/DC über ihre Sozialen Kanäle einen 30-sekündigen Teaser zum bereits vor einigen Tagen von Fan-Gruppen angedeuteten neuen Song „Shot In The Dark“.

Ein Song, der nur von AC/DC stammen kann

„Shot In The Dark“ ist unverkennbar ein AC/DC-Song mit typischem Gitarrenriff und gemeinsam gegröltem Chrous und typischem wehklagendem Johnson-Refrain. Von einer krankheitsbedingten Pause – Brian Johnson musste die letzte Tour der Band aussetzen, weil er fast schwerhörig geworden war – ist hier absolut nichts zu hören. Johnson klingt so kraftvoll wie lange nicht mehr.

„Shot In The Dark“ ist das erste neue Stück der Australier seit ihrem Album „Rock Or Bust“ (2014). Im Anschluss an die Veröffentlichung waren AC/DC auf Welttournee gegangen und hatten als Frontmann Axl Rose mit auf der Bühne.