Bob Dylan gedenkt Tom Petty: „Ich werde ihn nie vergessen!“

Nach Tom Pettys plötzlichen Tod treffen Anteilnahmen von allerhand Musikern und Fans des Sängers ein. Paul MacCartney, Stephen King, Bryan Adams, Mick Jagger und viele weitere sprachen ihr Mitgefühl via Twitter aus. Coldplay coverten bei einem Konzert gemeinsam mit R.E.M.-Gitarrist Peter Buck Pettys Song „Free Fallin’“.

Weiterlesen Hier sehen: Tom Petty spielt sein letztes Konzert + Setlist Nur eine Woche vor seinem tödlichen Herzanfall absolvierte Tom Petty mit seinen Heartbreakers den letzten Auftritt seiner Abschieds-Tournee im Hollywood Bowl. Eine Lehrstunde in Sachen Rock'n'Roll in 18 Songs. Eine der emotionalsten Erinnerungsbotschaften kommt aber von Bob Dylan. Der 76-Jährige tourte 1986 und 1987 gemeinsam mit Petty und den Heartbreakers, wobei sie oft Lieder zusammen spielten. Ein Jahr später gründeten Petty und Dylan gemeinsam mit George Harrison, Jeff Lynne und Roy Orbison die Supergroup Traveling Wilburys.

Bob Dylan verneigt sich vor seinem Freund Tom Petty

In einem Statement gegenüber der US-Ausgabe des ROLLING STONE erklärte Dylan, Pettys Tod sei eine „schockierende, niederschmetternde Nachricht.“ Dylan: „Ich habe große Stücke auf Tom gehalten. Er war ein großartiger Künstler, voller Helligkeit, ein Freund, und ich werde ihn niemals vergessen.“