Gewinnspiel: Wir verlosen drei ABBA-Box-Sets „Studio Albums“

Nachdem ABBA im vergangenen Jahr nach fast 40 Jahren Pause ihre aktuelle Platte „Voyage“ an den Start brachten, hat die Band nun insgesamt neun Studioalben veröffentlicht. Daher erscheint in Kürze (27. Mai) eine aktualisierte Sammlung aller ABBA-Alben. Neben allen neun Longplayern enthält das zehnteilige Set auch einen Bonus-Tonträger mit Titeln, die bisher nur als Singles erschienen sind, so etwa „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ oder „Fernando“.

Zur Feier der Veröffentlichung

10-teiliges Set mit Zusatzmaterial

Die Sammleredition wird sowohl auf CD, als auch auf Vinyl erhältlich sein. Das 10-CD-Set enthält zusätzlich ein 40-seitiges Booklet, das historische Fotos der Band und Informationen zu allen ABBA-Alben enthält.

„Voyage“-Konzerte: ABBA treten nur noch virtuell auf

Für Vorfreude sorgt die schwedische Popband aktuell nicht nur mit der Ankündigung des Box-Sets, sondern auch mit ihren kommenden virtuellen „Voyage“-Konzerten. Diese werden nicht von den vier ABBA-Mitgliedern Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Björn Ulvaeus selbst bestritten, sondern von deren verjüngten digitalen Kopien. Diese „Abbatare“ werden innerhalb von 100 Minuten eine Auswahl der größten Hits der Band performen und dabei von einer Live-Band begleitet. Kürzlich wurde bekannt, dass die Bühnen-Outfits der Avatare von Luxus-Designhäusern gefertigt wurden und von griechischen Gottheiten inspiriert sein sollen.

Vielbeschäftigt: ABBA bringen Lyric-Videos heraus, Björn Ulvaeus ein Musical

Die „echten“ Bandmitglieder widmen sich derweil anderen Dingen, beispielsweise einer groß angelegten Lyric-Video-Reihe. Über 12 Monate hinweg soll allen Tracks des Greatest-Hits-Albums „ABBA Gold“ ein Lyric-Video in neuem Design gewidmet werden. „Chiquitita“ war als erstes an der Reihe, danach bekam der ESC-Titel „Waterloo“ von 1974 ein buntes neues Musikvideo verpasst.

Unterdessen beschäftigte sich Ulvaeus mit der Vorbereitung eines Musicals. Seine Produktion „Pippi im Zirkus“, die auf Astrid Lindgrens Kinder-Klassiker basiert und mit Abba-Songs inszeniert wird, feiert am 1. Juli Premiere in Stockholm.

