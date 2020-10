Der neue Nolan ist da – „Tenet“, ein Film über verschiedenen Zeitebenen, in denen sich auch noch verschiedene Realitäten überlagern. Freiwillige Filmkontrolle erklärt das Werk

Mit „Tenet" geht Christopher Nolan nun also doch das Risiko ein, sein neues Werk inmitten der Corona-Pandemie ins Kino zu bringen. Weil der über Verfolgungsjagden in verschiedenen Zeitebenen spielende Action-Film auch so ein sicherer Hit werden dürfte? Sassan Niasseri und Arne Willander von der Freiwilligen Filmkontrolle stellen sich im Podcast dem mehr oder weniger komplexen Gedankenspiel Nolans – und sprechen außerdem über Shakespeare, James Bond und Hitchcock. Freiwillige Filmkontrolle über „Tenet": https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/43-tenet