Kritik: „Total Recall“, „Außer Atem“, „Serpico“ und „Die drei Tage des Condor“

Freiwillige Filmkontrolle über die wichtigsten Filme Sean Connerys

Am 31. Oktober verstarb Sean Connery im Alter von 90 Jahren. FFK widmet sich den Filmen des großen Schauspielers, der mit „James Bond – 007 jagt Dr. No“ 1962 seinen Durchbruch feierte, und ab den 1970er-Jahren auch in Dramen reüssierte, wie „Der Wind und der Löwe“, „Robin und Marian“ oder „Outland“. 1989 spielte er in „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ den Vater des Abenteurer-Archäologen, 1999, wenige Jahre vor seinem Ruhestand, lehnte er die Rolle des Gandalf im „Herr der Ringe“ ab. Freiwillige Filmkontrolle über die wichtigsten Stationen der eigenwilligen, schottischen Schauspiel-Legende. FFK über Sean Connery: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/52-sean-connery FFK-Weiterhören: „Barbaren“: Terror…