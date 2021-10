Foto: Getty Images. All rights reserved.

Vier College-Freunde probten eher unambitioniert vor sich hin, bis sie quasi zu ihrem ersten Auftritt am 05. April 1980 gezwungen wurden.

Der 21. Geburtstag einer Freundin sollte in einer abbruchreifen Kirche (St. Mary’s Episcopal Church) in Athens, Georgia, gebührend gefeiert werden. Sie nannten sich Twisted Kites und spielten vor allem Coverversionen.

Der Sänger war schüchtern, die Musiker noch charmant dillentantisch, aber offensichtlich hatten an diesem Abend alle so viel Spaß, dass eine Musikkarriere plötzlich möglich schien. Kurz darauf änderten sie ihren Namen in R.E.M.

Der Rest ist Geschichte.

Weiterlesen – Legendäre Konzerte