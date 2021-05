1981: „Das Boot“, „Christiane F.“, „Mad Max 2“, „Omen 3“ und viele mehr

Der Thriller „Das Schweigen der Lämmer“ feiert 30. Jubiläum. Eine kritische Würdigung

Zu Ostern will auch die Freiwillige Filmkontrolle die Lämmer schlachten und widmet sich dem „Schweigen der Lämmer" – Jonathan Demmes Thriller, basierend auf Thomas Harris' Roman, feiert 30. Jubiläum (leider ohne neue Heimkino-Edition). Sassan Niasseri und Arne Willander über einen Film, den vor seinem Erscheinen 1991 keiner auf der Rechnung hatte – und ein Jahr später in den fünf wichtigsten Oscar-Kategorien abräumte und seine Hauptdarsteller Anthony Hopkins und Jodie Foster zu Stars machte. „Das Schweigen der Lämmer": https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/83-das-schweigen-der-lammer