Bond-Ranking (2): James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau

David Finchers Film über das Leben Herman J. Mankiewicz'

Neu auf Netflix: „Mank", David Finchers Filmbiografie über den Drehbuchautoren Herman J. Mankiewicz und dessen Streitigkeiten mit Regisseur Orson Welles über das Drehbuch für „Citizen Kane". Die Vorlage stammt von Jack Fincher, dem Vater des Regisseurs. Willander versucht Licht ins Dunkel dieses mit Anekdoten gespickten Films zu bringen, den die wenigsten einordnen können. Niasseri stellt die kritischen Fragen dazu.