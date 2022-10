In seinem zweiten Abenteuer als 007 legt sich Pierce Brosnan mit dem Medienmogul Carver an, gespielt von Jonathan Pryce – der will mit seinem Zeitungsimperium die Weltherrschaft an sich reißen, indem er Kriege zwischen den Weltmächten anzettelt. Bond hat da ein Wörtchen mitzureden.

„Der Morgen stirbt nie“:

FFK-Weiterhören: