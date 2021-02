Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (3): Die Musik David Bowies:

Für das Livestream-Konzert „A Bowie Celebration: Just For One Day!“wurde eine illustre Reihe von weiteren Gaststars bestätigt.

In der Nacht von 08. auf 09. Januar 2021 findet anlässlich David Bowies 74. Geburtstags ein Charity-Livestream-Konzert statt. Mit „A Bowie Celebration: Just For One Day!“ sollen Leben und Karriere des 2016 verstorbenen Pop-Giganten geehrt werden. Nun wurden weitere hochkarätige Acts bestätigt. Prominente Neuzugänge im Line-Up Mit dabei sind unter anderem Boy George, Ricky Gervais, Corey Taylor von Slipknot und eine Band unter der Leitung von Jane's-Addiction-Gitarrist Dave Navarro. Außerdem werden virtuelle Performances von Taylor Momsen, Taylor Hawkins von den Foo Fighters, Chris Chaney von Jane's Addiction und Gary Barlow von Take That zu sehen sein. Das Event wird von…