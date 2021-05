Keine Zeit zum Älterwerden: Udo Lindenberg feiert seinen 75. Geburtstag

Udo Lindenberg feiert seinen 75., der eigentlich sein 50. Geburtstag ist. Denn 1971 fing alles an – und Udo blättert mit uns zurück in seinem Fotoalbum und erzählt von Helmut Schmidt, Ted Herold und New Yorker Polizisten.