„Nomaland“ von Chloé Zhao heißt der große Gewinner der diesjährigen Oscars: Auszeichnungen für den „besten Film“, die „beste Regie“ und die „beste Hauptdarstellerin“. Es war eine schräge Veranstaltung. Aufgrund der Covid-Pandemie fand die Verleihung in einer U-Bahn-Station in Los Angeles statt; es gab keinen durch die gesamte Zeremonie führenden Moderatoren; die Publikumsanzahl war beschränkt; viele Nominierte durften nur per Video zugeschaltet werden. Unsere Kritik:

Oscars 2021:

FFK-Weiterhören: