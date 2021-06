Kritik: 30 Jahre „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“

Schwarze Fußballerinnen und Fußballer über Rassismus

Jimmy Hartwig, Steffi Jones, Gerald Asamoah, Guy Acolatse und viele mehr sprechen in der neuen Dokumentation von Torsten Körner über erniedrigende Erfahrungen, die sie in ihrer Laufbahn als Fußballer/innen machen mussten. Neu auf Amazon Prime Video. „Schwarze Adler“: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/84-schwarze-adler FFK-Weiterhören: Feuerball Das Schweigen der Lämmer Oscars 2021: Blick auf die Favoriten Der Prinz aus Zamunda 2 1981, Indy, Snake, Sly Wonder Woman 1984 Die Musik David Bowies Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1): Neuerzählung eines Klassikers Bond 2: Liebesgrüße aus Moskau The Stand Bond-Ranking: Dr. No 1980: Shining, Cruising, Raging Bull Der Pate 3 „Irreversible“ und „Vier im roten Kreis“…