„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (5): Lea Drinda im Gespräch

Provokant und kontrovers zeichnet die neue Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ bei Amazon Prime Video ein eindrückliches Bild von der Berliner Drogen- und Clubszene – und dem „unstillbaren Hunger, ein kompromissloses Leben zu erfahren“.

Mit einem Traum von Glück und Freiheit im Kopf stürzen sich sechs junge Protagonisten in die berauschenden Nächte Berlins. Sie feiern das Leben, die Liebe und die Versuchung – bis sie erkennen müssen, dass dieser Rausch nicht nur ihre Freundschaft zerstören wird, sondern sie in den Abgrund treiben kann. Mit „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ kommt am 19. Februar 2021 ein neues Amazon Original zu Prime Video, das eine eindrückliche Coming Of Age-Story erzählt – inspiriert von Christiane F. und ihren Erfahrungen, die als Buch und Film veröffentlicht wurden. Christiane hat einen unstillbaren Hunger, ihr Leben ohne Kompromisse zu erfahren.…