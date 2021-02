„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (7): Annette Hess im Gespräch

Freiwillige Filmkontrolle nimmt „Wonder Woman 1984“ unter die Lupe – die meisterwartete Comic-Fortsetzung des Jahres.

Durch die Corona-Krise hierzulande erstmal nicht im Kino, sondern im Bezahlfernsehen: „Wonder Woman 1984", die lang erwartete Fortsetzung von „Wonder Woman" aus dem Jahr 2017. Patty Jenkins' Werk ist bis heute nicht nur die erfolgreichste Comic-Verfilmung mit einer Superheldin im Mittelpunkt, es gilt auch als feministischer Beitrag in einem von Männern dominierten Genre. Aber wie gut ist Teil zwei? Kritik: „Wonder Woman 1984": https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/73-wonder-woman-1984