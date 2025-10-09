Spielberg-Ranking (20): Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

FFK über den dritten „Indiana Jones“-Film. Wir sind äußerst geteilter Meinung.

von 
Artikel Teilen

Indiana Jones und der letzte Kreuzzug Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

FFK über den dritten „Indiana Jones“-Film. Wir sind äußerst geteilter Meinung.

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Indiana Jones und der letzte Kreuzzug Steven Spielberg Podcast Freiwillige Filmkontrolle