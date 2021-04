Kritik: „Schwarze Adler“: Rassismus im deutschen Fußball

FFK weiß, wer abräumt und wer leer ausgehen wird. Wetten?

Am 25. April werden die Oscars verliehen, und Freiwillige Filmkontrolle weiß, wer abräumt, und wer leer ausgehen wird. Wie kann das sein? Die Academy Awards funktionieren nach einer bestimmten Mechanik – und Niasseri und Willander glauben zu wissen, wie die funktioniert. Obwohl sie manche der Beiträge nicht gesehen haben! Oscars 2021 – unsere Prognose: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/80-oscar-nominierungen-2021 FFK-Weiterhören: Der Prinz aus Zamunda 2 1981, Indy, Snake, Sly Wonder Woman 1984 Die Musik David Bowies Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1): Neuerzählung eines Klassikers Bond 2: Liebesgrüße aus Moskau The Stand Bond-Ranking: Dr. No 1980: Shining, Cruising, Raging Bull Der Pate 3 „Irreversible“…