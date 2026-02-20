Darum ist „The Dark Knight“ ein extrem überschätzter Film

FFK über den meistüberschätzten Film des Christopher Nolan: Die Schmatzerei-Orgie „The Dark Knight“

von 
cover-podcast-274-dark-knight

„The Dark Knight“ Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

Alle lieben „The Dark Knight“. Warum eigentlich?

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

