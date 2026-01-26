Nolan-Ranking (3): „Insomnia“

Wie gut ist „Insomnia“ von Christopher Nolan gealtert?

von 
cover-podcast-279-insomnia

„Insomnia“ Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

FFK über den dritten Film von Christopher Nolan: „Insomnia“, mit Al Pacino in gewohnter Pac-Rolle und Robin Williams in ungewohnter Schurken-Rolle.

