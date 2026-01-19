Nolan-Ranking (2): „Memento“

FFK über den zweiten Film von Christopher Nolan, „Memento“, der ihn als Hollywood-Auteur etablierte.

von 
Artikel Teilen
cover-podcast-269-memento

Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Mit „Memento“ etablierte sich Christopher Nolan, 30, als neuer Visionär Hollywoods. Wie gut ist der Film gealtert?

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Christopher Nolan Podcast Memento Freiwillige Filmkontrolle