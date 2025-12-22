Die vier lustigsten Filme der Welt

Nach Abhören dieser Folge werden Sie nicht mehr aufhören zu lachen

 
FFK hat die Freunde von Plastik im Ohr (PiO) eingeladen: Olli Schultze und Torsten Diersen. Gemeinsam küren sie die 4 lustigsten Filme der Welt. Leider können nicht alle über die Pickings der jeweils anderen lachen – aber entscheidet selbst, ob ihr unserer Wahl zustimmt.

