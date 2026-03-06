Darum ist „The Dark Knight Rises“ der beste Batman-Film

FFK über den Abschluss von Nolans „Batman“-Trilogie. „The Dark Knight Rises“ ist ein absolut unterschätztes Werk.

von 
Artikel Teilen
cover-podcast-273-dark-knight-rises

The Dark Knight Rises Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Batman vs. Bane: Wie gut ist „The Dark Knight Rises“?

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

 

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Podcast Freiwillige Filmkontrolle