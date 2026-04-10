The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

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„Im Sommer 1994 ging ich in einen winzigen Kellerclub in Hamburg, Knust“, erzählt Arne Willander. „Jeff Buckley trat auf. Sein Debütalbum, ‚Grace‘, war gerade veröffentlicht worden. Ich kannte ihn von seiner EP ‚Live At Sin-é‘, einer Aufnahme aus einem Café in New York, in dem er als Barista und Kellner gearbeitet hatte. Manchmal sang er Songs wie ‚The Way Young Lovers Do‘ von Van Morrison. Das Sin-é wurde das beliebteste Café von Brooklyn. Ein Mann, eine Gitarre. Es war das beste Konzert, das ich je erlebt habe.“

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