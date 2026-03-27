Spielberg-Ranking (13): „Amistad“

FKK über Spielbergs (unterschätztes?) Drama von 1997

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Das Sklavendrama Steven Spielbergs von 1997 im FFK-Check.

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Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Freiwillige Filmkontrolle Amistad