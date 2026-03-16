Oscar-Analyse: Alle Tops und Flops der Verleihung 2026

Die große FFK-Analyse: Wer hat überrascht bei den Oscars 2026?

von 
Artikel Teilen
beitragsbild-freiwillige-filmkontrolle-oscars

Die große Oscar-Analyse 2026 Foto: Getty Images / Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

FFK über die Academy Awards 2026: Alle Gewinner im Check.

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

 

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Podcast Freiwillige Filmkontrolle Oscars