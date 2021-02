„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (4): Lena Urzendowsky im Gespräch

Das Filmjahr 1980 im Check, Teil 2. Die FFK-Bilanz

Der zweite Teil der FFK-Analyse des Filmjahres 1980. Wir widmen uns folgenden Filmen: Superman 2 – Allein gegen alle Shining Cruising Dressed To Kill Wie ein wilder Stier Heaven's Gate Die Sensationsreporterin Jeder Kopf hat seinen Preis The Fog – Nebel des Grauens 1980 – Teil 2: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/60-1980-2 FFK-Weiterhören: Der Pate 3 „Irreversible“ und „Vier im roten Kreis“ Jahresrückblick 2020 Mank 1980: Star Wars 2, Cannibal Holocaust, Theo „The Last Waltz“ An American Werewolf in London David Cronenbergs „Crash“ Leben und Werk des Sean Connery „Barbaren“: Terror um Thusnelda! Charlie Kaufman und Aaron Sorkin „Borat 2“ und Bruce Springsteen 1984…