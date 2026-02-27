2000: Unbreakable, Dancer in the Dark, Almost Famous, Cast Away und mehr

Mögen die 2000er-Festspiele beginnen! Auftakt der Dekadenretrospektive im Kino

von 
beitragsbild-podcast-unbreakable

Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

In Teil eins der 2000er-Retrospektive besprechen wir: „Cast Away“, „Unbreakable“, „Dancer in the Dark“, „Mission: Impossible 2“, „The Wonder Boys“, „Almost Famous“ und „Meet the Parents“.

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

 

