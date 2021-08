„On The Wrong Side“ ist die bereits zweite Single von Lindsey Buckinghams kommendem Soloalbum.

Am 17. September 2021 wird der ehemalige Fleetwood-Mac-Gitarrist Lindsey Buckingham sein neues selbstbetiteltes Soloalbum veröffentlichen. Die zweite Singleauskopplung „On The Wrong Side“ verrät: Buckingham bleibt seinem Sound treu. So klingt Buckinghams neue Single „On The Wrong Side“: Nach „I don't Mind“ ist „On The Wrong Side“ schon die zweite Single von Buckinghams neuer Platte. „Lindsey Buckingham“ wird dabei fast auf den Tag genau zehn Jahre nach dem letzten Soloalbum des 71-Jährigen erscheinen. Als langjähriger Fleetwood-Mac-Gitarrist prägte Buckingham den Sound der Band maßgeblich mit. Umso weniger überrascht es, dass auch die Solo-Tracks des Musikers stark an bekannte Fleetwood-Mac-Hits erinnern. „On The Wrong Side“ klingt im…