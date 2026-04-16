Nolan-Ranking (5): „The Prestige“

Ist „The Prestige“ das frühe Meisterwerk des Christopher Nolan?

von 
Artikel Teilen
ffk-podcast-283-beitragsbild

Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Wie gut sind „Die Meister der Magie“ 20 Jahre später?

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

 

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Christopher Nolan Freiwillige Filmkontrolle