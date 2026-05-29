„Nürnberg“: Russell Crowe als Göring – Top oder Flop?

Russell Crowe als Göring, Rami Malek als US-Psychiater Kelley. Das Drama über den Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher

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In Jack Vanderbilts Drama „Nürnberg“ erforscht US-Armeepsychiater Douglas Kelley (Rami Malek), die Persönlichkeit Hermann Görings (Russell Crowe) und anderer Nazis vor dem Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Was taugt der Film?

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… und viele mehr!

 

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Russell Crowe Nürnberg Freiwillige Filmkontrolle