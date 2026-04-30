Spielberg-Ranking (14): Jurassic Park – The Lost World

Viel gescholten – aber wirklich so schlecht? „Jurassic Park –The Lost World“

von 
Artikel Teilen
ffk-lost-world-jurassic-park

Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Besser als sein Ruf? FFK untersucht Spielbergs zweites Dino-Abenteuer.

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

 

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
The Lost World Podcast Freiwillige Filmkontrolle