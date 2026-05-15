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Fünf Stunden Dokumentation mit allem und allen: Wie John Carpenters Horrorklassiker „The Thing“ entstand.

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