„The Thing Expanded“: Diese 5-Sterne-Doku müsst ihr sehen

Warum „The Thing“ heute noch als ultimativer Horrorfilm gilt, erzählt Ian Nathans fünfstündige Dokumentation über John Carpenters Klassiker.

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Fünf Stunden Dokumentation mit allem und allen: Wie John Carpenters Horrorklassiker „The Thing“ entstand.

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… und viele mehr!

 

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Freiwillige Filmkontrolle John Carpenter The Thing Podcast