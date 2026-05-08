2001: Black Hawk Down, Hannibal, Mulholland Drive und mehr

Erster Teil der Retrospektive zum Kinojahrgang 2001.

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FFK bespricht im ersten Teil der 2001er-Retrospektive folgende Filme: „Black Hawk Down“, „Gosford Park“, „Mulholland Drive“, „Hannibal“, „Ghosts of Mars“, „Training Day“ und „Vanilla Sky“.

FFK Weiterhören:

… und viele mehr!

 

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Podcast Freiwillige Filmkontrolle