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Kane Parsons „Backrooms“ könnte der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres werden. Was steckt hinter dem Liminal-Space-Grauen? Dazu: ein Blick auf den 1981er-Klassiker „Possession“.

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