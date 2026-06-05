Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

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Wir haben „Inception“ nun zum achten Mal gesehen und „entdecken immer wieder etwas Neues“, haben den Film also noch immer nicht verstanden. Dafür widmen wir uns zusätzlich dem neuen „He-Man“-Film.

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