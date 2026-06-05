Nolan-Ranking (7): Inception (plus Masters of the Universe!)

Das vielleicht meistgefeierte Nolan-Werk im FFK-Check. Plus: Die neue „Masters of the Universe“-Verfilmung.

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Wir haben „Inception“ nun zum achten Mal gesehen und „entdecken immer wieder etwas Neues“, haben den Film also noch immer nicht verstanden. Dafür widmen wir uns zusätzlich dem neuen „He-Man“-Film.

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… und viele mehr!

 

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Podcast Freiwillige Filmkontrolle Masters of the Universe Christopher Nolan