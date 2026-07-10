Die zwei besten Filme von Sly, die zwei besten Filme von Arnie

Vier Filme für die Ewigkeit: Best of Schwarzenegger und Stallone

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FFK kürt die Meisterwerke der zwei größten Actionstars aller Zeiten.

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Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen aus dem Artikel:
Podcast Freiwillige Filmkontrolle